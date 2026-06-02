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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Roller (666-JFZ) gestohlen
Polizei ermittelt und sucht Zeugen

POL-DA: Griesheim: Roller (666-JFZ) gestohlen / Polizei ermittelt und sucht Zeugen
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Griesheim (ots)

Zwischen Samstagabend (30.5.), 21 Uhr, und Sonntagabend (31.5.), 20 Uhr, wurde ein Roller im Wert von mehreren Tausend Euro aus der Bessunger Straße, in der Nähe zur Schülerstraße, gestohlen. Das zuvor geparkte schwarz-orangene Zweirad der Marke "Surron" trug das amtliche Kennzeichen 666-JFZ und wurde durch bislang unbekannte Täter unerkannt entwendet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem entwendeten Gefährt geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter 06151 / 969 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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