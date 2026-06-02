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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bensheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen.

Am Montag (01.06.), in der Zeit zwischen 6.00 und 18.45 Uhr, drangen die Kriminellen gewaltsam durch die Haustür in die Räumlichkeiten im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kriemhildstraße ein und entwendeten dort anschließend unter anderem Geld und Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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