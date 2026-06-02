POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht
Bensheim (ots)
Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen.
Am Montag (01.06.), in der Zeit zwischen 6.00 und 18.45 Uhr, drangen die Kriminellen gewaltsam durch die Haustür in die Räumlichkeiten im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kriemhildstraße ein und entwendeten dort anschließend unter anderem Geld und Schmuck.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.
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