Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Auseinandersetzung an Gemeinschaftsunterkunft/Kripo ermittelt

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (02.06.) kam es gegen 1.30 Uhr im Bereich einer städtischen Gemeinschafts- und Obdachlosenunterkunft im Flörsheimer Weg zu einer tätlichen Auseinandersetzung unter vier Männern im Alter zwischen 40 und 57 Jahren. Alle Beteiligten zogen sich hierbei Verletzungen zu. Ein 57-jähriger Mann wurde unter anderem mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei ihm besteht aktuell aber keine Lebensgefahr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich der 57-Jährige mit einer Metallstange vor die Obdachlosenunterkunft und traf dort mutmaßlich auf die drei anderen an der Tat beteiligten Männer. Zwei von ihnen, ein 40 und ein 46 Jahre alter Mann sollen in der Folge durch Schläge mit der Metallstange verletzt worden sein. Anschließend attackierten die drei Männer ihrerseits den 57-Jährigen. Alle Beteiligten wurden mittlerweile vorläufig festgenommen. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz.

Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Tatgeschehens aufgenommen.

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