Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Taschendieb erbeutet Geldbörse

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein 85-jähriger Mann wurde am Montagmorgen (1.6.) in einem Geschäft in der Elisabethenstraße von Unbekannten bestohlen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendete ein noch unbekannter männliche Täter gegen 11.30 Uhr die Geldbörse des Seniors aus einer Tasche. Im Anschluss flüchtete der Kriminelle mit seiner Beute unerkannt.

Der Tatverdächtige soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und dunklere Haut haben. Darüber hinaus wird er mit schwarzen, zu einem Dutt gebundenen Haaren sowie dunkler Kleidung beschrieben.

Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

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