POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Imbiss im Visier Krimineller
Zeugen gesucht
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen in der Nacht zum Dienstag (2.6.), zwischen 0 Uhr und 8.30 Uhr, einen Imbiss in der Siemensstraße ins Visier.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand scheiterten die Kriminellen bei dem Versuch, sich gewaltsam über ein Fenster Zugang in die Gastronomie zu verschaffen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei (K 43) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell