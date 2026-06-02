Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Imbiss im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen in der Nacht zum Dienstag (2.6.), zwischen 0 Uhr und 8.30 Uhr, einen Imbiss in der Siemensstraße ins Visier.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand scheiterten die Kriminellen bei dem Versuch, sich gewaltsam über ein Fenster Zugang in die Gastronomie zu verschaffen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei (K 43) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

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