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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller
Polizei gibt Tipps

Alsbach-Hähnlein (ots)

Unbekannte hatten es in der Nacht zum Dienstag (2.6.) auf mehrere Fahrzeuge abgesehen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchten bislang unbekannte Täter in der "Rheinstraße" sowie der "Alten Bergstraße" Fahrzeuge zu öffnen und darin abgelegte Gegenstände zu entwenden.

Die Kriminellen konnten sich Zugang zu vier Fahrzeugen verschaffen. Bei einem in der Rheinstraße abgestellten Opel erbeuteten die Täter eine in der Mittelkonsole abgelegte Ein-Euro-Münze. In den weiteren Fällen flüchteten die Täter nach aktuellem Stand ohne Beute.

Die Kripo in Darmstadt (K 21/22) ermittelt und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Aufgrund des Geschehens warnen die Ermittlerinnen und Ermittler davor, das Auto als Safe zu nutzen. Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu.

Schließen Sie Ihr Auto immer ab auch wenn sie es "nur kurz" verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit.

Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit.

Falls Sie einmal Zeuge einer solchen Tat werden sollten, verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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