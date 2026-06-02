Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fahrradfahrer gestürzt. Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Am Dienstag gegen 16:40 Uhr wurden Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim im Bereich des Kreisverkehrs L 3111 / Wiesenweg in Viernheim auf einen Mann aufmerksam, der sich dort aufhielt und verletzt war. Es handelte sich um einen Fahrradfahrer, der nach ersten Erkenntnissen aus dem Bereich Industriegebiet auf dem Heimweg war. Da der Radfahrer kein Deutsch sprach, gestaltete sich die Kommunikation sehr schwierig. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Radfahrer wohl den dortigen Kreisverkehr befuhr und es dort zu einer Begegnung mit einem unbekannten PKW kam. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich verschiedene Verletzungen zur. Zur weiteren Abklärung kam der Verletzte ins Krankenhaus nach Heppenheim. Da zum Unfallzeitpunkt reger Fahrzeugverkehr herrschte, hofft die Polizei Lampertheim auf Zeugen, die Hinweise zu dem Ereignis machen können. Die Polizei Lampertheim bittet darum, dass sich mögliche Zeugen mit der Polizei in Verbindung setzen.

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