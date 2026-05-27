Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Medizinischer Notfall während Autofahrt - Polizei lobt couragiertes Eingreifen von Zeuginnen

Schortens (ots)

Am 27.05.2026, gegen 09:15 Uhr, kam es in der Plaggestraße in Schortens zu einem medizinischen Notfall während einer Autofahrt. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor eine 27-jährige Pkw-Fahrerin während der Fahrt das Bewusstsein. Das Fahrzeug rollte daraufhin unkontrolliert weiter und streifte eine Mülltonne. Drei aufmerksame Zeuginnen im Alter von 29, 32 und 56 Jahren reagierten geistesgegenwärtig, stoppten das Fahrzeug und halfen der bewusstlosen Fahrerin aus dem Pkw. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Frau durch Ersthelfer medizinisch versorgt. Die 27-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Zeuginnen und weiteren Ersthelfern für ihr schnelles und vorbildliches Eingreifen, durch das möglicherweise Schlimmeres verhindert werden konnte.

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