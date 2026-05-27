Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin und anschließender Unfallflucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 26.05.2026, gegen 14:42 Uhr, kam es in der Güterstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen den Einkaufswagen einer 42-jährigen Frau. Der Einkaufswagen wurde hierdurch gegen den Bauch der Frau gedrückt, der bereits verletzt gewesen sein soll. Die 42-Jährige erlitt hierdurch Schmerzen. Im weiteren Verlauf beleidigte der Fahrzeugführer die Frau verbal mit vulgären ausdrücken, bevor er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen oder das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Im Rahmen der Ermittlungen konnte über das Kennzeichen ein 36-jähriger Mann aus Esens als mutmaßlicher Fahrzeugführer ermittelt werden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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