Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei geht im Rahmen groß angelegter Ermittlungen gegen kriminelle Clanstrukturen vor

Wilhelmshaven (ots)

Im Rahmen umfangreicher, behördenübergreifender Ermittlungen zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität hat die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Osnabrück - Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen - gemeinsam mit zahlreichen Unterstützungskräften am heutigen Tag Durchsuchungsmaßnahmen in Wilhelmshaven, Sande und Schortens durchgeführt. Hintergrund der Maßnahmen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges sowie weiterer Straftaten im Zusammenhang mit dem Handel von Kraftfahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen Fahrzeuge mit hoher Laufleistung, darunter ehemalige Taxen, Mietwagen und Transporter, angekauft und anschließend durch manipulierte Kilometerstände gewinnbringend weiterverkauft worden sein. Die manipulierten Fahrzeuge sollen dabei über Zulassungsdienste gezielt auf Dritte zugelassen worden sein, um deren tatsächliche Herkunft zu verschleiern. Die anschließenden Verkäufe erfolgten mutmaßlich als vermeintliche Privatverkäufe. Im Zuge der heutigen Maßnahmen wurden insgesamt 12 Objekte durchsucht sowie zwei Haftbefehle gegen zwei männliche Beschuldigte im Alter von 25 und 49 Jahren vollstreckt werden. Zudem konnte diverses Beweismaterial sichergestellt werden. Die Beschuldigten wurden zwecks Verkündung des Haftbefehls dem Amtsgericht Wilhelmshaven vorgeführt und anschließend in die jeweiligen Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Maßnahmen erfolgten unter Beteiligung von Kräften der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, der Verfügungseinheiten Delmenhorst und Oldenburg sowie der Diensthundeführerstaffel und Kräften der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Die Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Polizeirätin Jantje Zimmermann-Gäde, bedankt sich ausdrücklich bei allen eingesetzten Kräften: "Die heutigen Maßnahmen zeigen eindrucksvoll die hohe Professionalität und die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Behörden und Einsatzkräfte. Mein ausdrücklicher Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die mit großem Engagement und hoher Einsatzbereitschaft zum erfolgreichen Verlauf des Einsatzes beigetragen haben." Der Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Leitender Polizeidirektor Jörg Beensen, betont die besondere Bedeutung solcher Einsätze: "Clanähnliche Täterstrukturen beeinträchtigen in erheblichem Maße das Sicherheitsgefühl und das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat. Wer systematisch, organisiert und bandenmäßig Straftaten begeht, erhebliche illegale Gewinne erzielt und dabei Gesetze missachtet, muss konsequent mit dem Einschreiten der Sicherheitsbehörden rechnen. Die Bekämpfung insbesondere dieser Kriminalitätsform ist daher nicht nur eine polizeiliche Aufgabe, sondern von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung. Unser Ziel bleibt es, kriminelle Clanstrukturen nachhaltig zu zerschlagen."

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