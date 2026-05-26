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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vorgebliche Blutspur löst Polizeieinsatz aus

Mariensiel/Cäciliengroden (ots)

Am 26.05.2026, gegen 05:51 Uhr, wird der Polizei in Jever gemeldet, dass sich an der Verbindungsstraße zwischen Mariensiel und Cäciliengroden eine Blutspur sowie Kleidungsreste befinden sollen.

Beim Eintreffen stellt sich die vorgebliche Blutspur jedoch als Marmelade heraus. Das zugehörige und zerbrochene Marmeladenglas war im Nahbereich ebenfalls auffindbar. Über einen Bereich von ca. 500 Metern sind jedoch in der Tat mehrere Kleidungsstücke verstreut festzustellen, die jedoch keiner Person zugeordnet werden können.

Eine vorsorglich durchgeführte Geländeabsuche im Nahbereich, führt ebenfalls nicht zum Auffinden einer Person.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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