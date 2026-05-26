Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in einer Lagerhalle in Sande

Sande (ots)

Am 26.05.2026, gegen 10:00 Uhr, werden durch einen 58-jährigen Schweißarbeiten an seinem Pkw vorgenommen. Bei diesen Arbeiten gerät das Fahrzeug in Brand und zieht dabei auch die Lagerhalle, in welcher die Arbeiten vollzogen worden sind, in Mitleidenschaft. Das Fahrzeug konnte am Ende nur Kräfte der hingezogenen Feuerwehr gelöscht und weiterer Schaden von der Lagerhalle abgewandt werden.

Personen kommen nicht zu Schaden, eine Schadenssumme liegt zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei noch nicht vor.

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