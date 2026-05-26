Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.05.2026, zwischen 19:55 Uhr und 21:30 Uhr, kam es im Bereich des Ölhafendamms in Wilhelmshaven zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 61-jähriger Mann mit seinem Krad in einem Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem dortigen Gehweg mit einem Schildermast. Durch den Zusammenstoß wurde der Mast vollständig beschädigt. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Da bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, ordneten die eingesetzten Polizeibeamten eine Blutprobenentnahme an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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