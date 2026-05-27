Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Fahrradfahrer
Wilhelmshaven (ots)
Am 26.05.2026, gegen 14:20 Uhr, kam es im Bereich der Freiligrathstraße Ecke Lönsweg in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 19-jähriger Fahrer eines E-Scooters ordnungsgemäß an, um die Straße zu überqueren. Hierbei betätigte er versehentlich den Gashebel des Fahrzeugs und stieß mit dem Vorderrad gegen einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der 83-jährige Radfahrer und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell