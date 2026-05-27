Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Fahrradfahrer

Wilhelmshaven (ots)

Am 26.05.2026, gegen 14:20 Uhr, kam es im Bereich der Freiligrathstraße Ecke Lönsweg in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 19-jähriger Fahrer eines E-Scooters ordnungsgemäß an, um die Straße zu überqueren. Hierbei betätigte er versehentlich den Gashebel des Fahrzeugs und stieß mit dem Vorderrad gegen einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der 83-jährige Radfahrer und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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