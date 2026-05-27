Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall durch Unachtsamkeit
Wilhelmshaven (ots)
Am 26.05.2026, gegen 01:55 Uhr, kam es in der Ziegelstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 40-jährige Pkw-Fahrerin auf der Suche nach einer Hausnummer und geriet hierbei aufgrund von Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte die Frau mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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