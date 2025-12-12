PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Gewaltsamer Übergriff auf einen 69-jährigen Spaziergänger im Waldstück zwischen den Wohngebieten Am Homburg und Dudweiler-Süd

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am 12.12.2025, gegen 14:36 Uhr, kam es auf einem Waldweg (verlängerter Alter Stadtweg) in Richtung des Wohngebietes Am Homburg zu einem Angriff auf einen Spaziergänger. Ein bislang unbekannter Täter ließ aus bislang nicht näher bekannten Gründen seinen mitgeführten Hund auf den Rentner los, sodass dieser zu Boden fiel. Auf dem Boden liegend schlug der Aggressor mehrfach gegen den Kopf und Oberkörper des Mannes, bis er schließlich von ihm abließ und in Richtung des Wohngebietes Am Homburg flüchtete. Der Geschädigte erlitt durch die Tat u.a. mehrere Verletzungen im Bereich des Kopfes sowie des Oberkörpers und wurde mittels Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Mitte bis Ende 20, ca. 175 cm groß, schlank, schwarze Haare, trug unbekannte Kopfbedeckung und ggf. einen kurzen Bart. Bei dem mitgeführten Hund soll es sich um ein grau / beige geflecktes, etwa kniehohes Tier mit langer Schnauze handeln, welches an einer roten Rollleine geführt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem bislang unbekannten Täter tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer 06897 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ- DGL
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

