Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Unbekannte entwenden Holz

Aus einem Waldstück im Gewann "Bauernhau" bei Rohrdorf haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag knapp neun Festmeter Buchenholz entwendet. Zum Abtransport dürften die Diebe ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt haben. Hinweise zum Diebstahl nehmen die Ermittler des Polizeireviers Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Neufra

Verkehrspolizei bittet nach schwerem Verkehrsunfall erneut um Hinweise

Nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Samstag auf der Landesstraße zwischen Freudenweiler und Neufra ereignet hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6262689), bitten die Ermittler der Verkehrspolizei Sigmaringen erneut um Zeugenhinweise. Insbesondere der Fahrer eines Traktorgespanns, der dem BMW-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge kurz vor dem Unfall entgegenkam, sowie die hinter dem Traktor fahrenden Verkehrsteilnehmer mögen sich unter Tel. 07571/104-0 mit den Ermittlern in Verbindung setzen.

Bad Saulgau

Riskant überholt - Polizei sucht Zeugen

Nur knapp einem Frontalzusammenstoß ist eine 43-jährige Opel-Lenkerin am Dienstag gegen 12.40 Uhr auf der L 283 durch ein reaktionsschnelles Ausweichmanöver entgangen. Die Frau war ordnungsgemäß von Steinbronnen in Richtung Bad Saulgau unterwegs, als eine entgegenkommende, bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin einen Abschleppwagen überholte und dabei offenbar nicht auf den Gegenverkehr achtete. Die 43-Jährige bremste bis zum Stillstand ab und wich auf das Bankett aus, um einen Zusammenstoß mit der Unbekannten zu verhindern. Diese setzte in der Folge ihre Fahrt fort. Ein Sachschaden am Opel entstand glücklicherweise nicht. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise zu der weißhaarigen Seniorin, die eine Brille trug und mit einem hellbraunen Kompakt-Van unterwegs war. Darüber hinaus bitten die Ermittler auch den Fahrer des Abschleppfahrzeugs, der Zeuge des Überholmanövers sein dürfte, sich zu melden.

Bad Saulgau

Polizei leitet nach Unfall Strafverfahren ein

Strafrechtliche Ermittlungen hat das Polizeirevier Bad Saulgau nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen zwei 94 und 28 Jahre alte Männer eingeleitet. Der 94-Jährige streifte kurz nach 8 Uhr beim Abbiegen aus der Paradiesstraße in die Werderstraße mit dem Anhänger seines Sprinters den Opel einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 34-Jährigen. Dabei entstand am Opel Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Nach dem Unfall sprach der Senior kurz mit der 34-Jährigen und soll ihr gegenüber angegeben haben, nur kurz Baumaterial ausliefern zu müssen und im Anschluss zur Unfallstelle zurückzukehren. Nachdem dies nicht erfolgte, machte eine alarmierte Polizeistreife anhand des Kennzeichens den Halter ausfindig. Wenig später tauchte der 28-Jährige an der Unfallstelle auf und gab gegenüber den Beamten an, den Unfall verursacht zu haben. Die Lüge flog sofort auf, weshalb die Polizisten weitere Ermittlungen anstellten. Dabei kam zutage, dass der 94-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis für das Sprinter-Gespann verfügte. Er muss sich daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, während gegen den 28-Jährigen wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts der Strafvereitelung ermittelt wird.

Herbertingen

Diebstahl aus Hofladen

Auf Bargeld hatte es offensichtlich ein bislang unbekannter Dieb abgesehen, der sich am Dienstagabend an der Kasse eines Hofladens in der Moosheimer Straße zu schaffen gemacht hat. Der Täter, der von einer Kamera aufgezeichnet wurde, löschte zunächst seinen Durst mit einem Getränk aus dem Kühlschrank und nahm dann einen geringen zweistelligen Betrag Münzgeld aus der Kasse. Zudem versuchte er, die gesamte Kasse zu stehlen, was ihm aufgrund der Befestigung jedoch nicht gelang. Hinweise zu dem Unbekannten, der zur Tatzeit kurz nach 19 Uhr eine beige Baseballmütze trug, nehmen die Ermittler des Polizeireviers Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Mengen

Fahrzeug mit Stein malträtiert

Einen im Mühlgässle abgestellten Pkw hat ein bislang unbekannter Täter am Montagabend zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr mit einem Stein beschädigt. Über die gesamte rechte Fahrzeugseite hinweg entstand dabei ein Lackschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ein Anwohner konnte den offensichtlich jüngeren Täter und seine beiden Begleiter beobachten, aufgrund der Dunkelheit jedoch keine nähere Beschreibung zu dem Trio abgeben. Der Polizeiposten Mengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07572/5071 um Hinweise zu den Unbekannten.

Wald

Polizei bittet nach Vorfall auf Konzert um Zeugenhinweise

Zu einem Vorfall nach einem Konzert am 11.04.2026 in der Zehn-Dörfler-Halle hat der Polizeiposten Pfullendorf strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise von Zeugen. Erst nachträglich wurde den Ermittlern bekannt, dass ein bislang unbekannter Täter nach dem Konzert im Außenbereich der Halle eine dreiköpfige Personengruppe beleidigt und einem 21-Jährigen aus der Gruppe im weiteren Verlauf eine Ohrfeige verpasst haben soll. Begleiter des alkoholisiert scheinenden Unbekannten sollen den Mann danach zurückgehalten haben, um eine Eskalation zu verhindern. Die Beamten bitten unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zur Tat und dem Unbekannten, der etwa 45 Jahre alt und 180 cm groß sein soll. Er dürfte zur Tatzeit eine blaue Jeans, ein kariertes Hemd, eine helle Basecap, eine auffällige Brille sowie einen Dreitagebart getragen haben.

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