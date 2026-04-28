Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unter Drogen und ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs

Nicht mehr weitefahren durfte ein 21 Jahre alter E-Scooter-Lenker, den eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen am Montag gegen 22.30 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Der 21-Jährige fiel den Beamten auf, da an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Zudem schien der 21-Jährige unter Drogeneinfluss zu stehen, ein Vortest schlug positiv auf THC an. Der 21-Jährige musste den E-Scooter stehen lassen und die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des fehlenden Versicherungsschutzes sowie eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss zu, sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen.

Sigmaringen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag zwischen 11 Uhr und 16.15 Uhr in der Achbergstraße einen Peugeot angefahren und an der Fahrerseite Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte im Anschluss weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Sigmaringen

Polizei sucht nach körperlichem Übergriff Zeugen

Zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitag gegen 21 Uhr vor einem Supermarkt in der Straße "In der Au" ereignet hat, suchen die Ermittler des Polizeireviers Sigmaringen Zeugen. Drei bislang unbekannte Männer gingen auf einen 38-Jährigen los, stießen ihn zu Boden und schlugen dort auf ihn ein. Ein Zeuge sprach die drei jungen Männer an, die in der Folge die Beine in die Hand nahmen und flüchteten. Das Trio wird als 17 bis 21 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß beschrieben. Einer der Täter trug zur Tatzeit einen schwarzen Pullover, blaue Jeans sowie eine Bauchtasche und hat einen dunklen Teint. Ein weiterer Täter trug einen weißen Pullover und ist dunkelhaarig. Zeugen des Übergriffs oder Personen, die Hinweise auf die drei Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Hettingen

Auf Gegenfahrspur gekommen - Unfall

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 18 Uhr in Inneringen in der Gammertinger Straße entstanden. Ein 32-jähriger Isuzu-Lenker kam im Kurvenbereich von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit dem Audi eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 27-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, an den beiden Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell