Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) (ots)

Lebensbedrohliche Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Molpertshaus und Eintürnen (K7933) erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 21-jährige Fahrer einer KTM in Richtung Molpertshaus einen vorausfahrenden Lkw überholen und prallte dabei frontal in einen entgegenkommenden Peugeot. Der Zweiradfahrer wurde nach unmittelbar eingeleiteter Reanimation von einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen. Die 81 Jahre alte Fahrerin des Peugeot und ihr Beifahrer dürften sich bei dem Unfall eher leichtere Verletzungen zugezogen haben. Beide wurden von einem Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von über 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße bis gegen 17 Uhr voll gesperrt. Eine weiträumige Umleitung wurde eingerichtet. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befand sich auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

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