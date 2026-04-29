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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft München II, der Staatsanwaltschaft Ravensburg, des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 29.04.2026

Friedrichshafen / Murnau (Bodenseekreis / Bayern) (ots)

Tatverdächtiger nach Schockanruf in Bayern festgenommen

Nach einem folgenschweren Schockanruf zum Nachteil eines 93-Jährigen am vergangenen Donnerstag in Friedrichshafen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6262248) hat die Polizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II am Montagabend in Murnau am Staffelsee (Bayern) einen Tatverdächtigen auf frischer Tat festgenommen.

Der 33-Jährige trat am Montagabend erneut als Abholer nach einem Schockanruf in Murnau auf. Die potenziellen Opfer erkannten den Betrug jedoch rechtzeitig und verständigten die Polizei. Beamte der bayerischen Polizei nahmen ihn gegen 18.30 Uhr bei der geplanten Geldübergabe fest. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Mann auch als Tatverdächtiger für die Tat am Donnerstag in Friedrichshafen identifiziert werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der Beschuldigte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der dringend tatverdächtige Serbe befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen zum Verbleib der Beute der Tat am Donnerstag sowie zu möglichen Hintermännern dauern in enger Abstimmung mit den bayerischen Ermittlern an.

Staatsanwaltschaft München II,

Oberstaatsanwalt Dr. Mayer, Tel. 089/5597-6029

Pressestelle PP Oberbayern-Süd, Tel. 08031/200-1011

Staatsanwaltschaft Ravensburg,

Staatsanwalt Dr. Weinbuch, Tel. 0751/806-1337

Polizeioberkommissar Luca Bosch, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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