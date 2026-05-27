Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ruhestörung durch nächtliche Reparaturarbeiten
Wilhelmshaven (ots)
Am 26.05.2026, gegen 02:25 Uhr, wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in der Kniprodestraße in Wilhelmshaven gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen reparierte ein 22-jähriger Mann in der Nacht sein Bett, nachdem dieses zusammengebrochen war. Durch die hierbei verursachten Geräusche fühlten sich Anwohner in ihrer Nachtruhe gestört. Bei Eintreffen der Polizei waren die Arbeiten bereits beendet. Der Mann wurde dennoch zur Einhaltung der Nachtruhe ermahnt.
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