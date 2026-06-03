Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Drei Brände in einer Stunde/58-Jährige unter Tatverdacht

Fürth (ots)

Innerhalb von einer Stunde brannte es am Dienstagmorgen (02.06.) an drei Stellen in Fürth. In der Bachgasse und in der Krumbacher Straße konnten zwei Brände, unter anderem an einer Mülltonne, von Anwohnern bzw. Mitarbeitern einer Firma rasch gelöscht werden, so dass dort größere Schäden ausblieben. Bei einem dritten Brand in der Kröckelbacher Straße brannte eine Plastiktüte auf einer Fußmatte vor einer Wohnung. Hierdurch geriet auch die Tür in Brand. Ein Zeuge entdeckte die Flammen und löschte alles noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf wenige tausend Euro.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen ergab sich rasch ein Tatverdacht gegen eine 58 Jahre alte Frau. Sie wurde im Rahmen der Fahndung am Nachmittag im Ortsbereich von der Polizei festgenommen und anschließend aufgrund ihres Gesundheitszustands in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Das Kommissariat 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

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