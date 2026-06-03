Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Fahrer mit Verdacht auf Drogeneinfluss am Steuer

Polizei stoppt 92 Fahrzeuge

Darmstadt (ots)

Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei in Südhessen. Im Rahmen eines Fortbildungstages am Dienstag (2.6.) führten 14 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen unter Anleitung erfahrener und bezüglich der Thematik "Drogen im Straßenverkehr" spezialisierter Kollegen, neben einer theoretischen Schulung am Vormittag, in der Zeit zwischen 13.00 und 17.30 Uhr eine entsprechende Kontrolle in der Rüdesheimer Straße durch. Dabei sollten die bei der Theorieveranstaltung vermittelten Inhalte angewandt werden.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter 92 Fahrzeuge und nahmen 111 Personen genauer unter die Lupe. Bei acht Fahrern wurden Blutentnahmen durchgeführt, weil der Verdacht auf Rauschmittelbeeinflussung bestand.

Unter anderem verlief bei einem 29 Jahre alten Autofahrer ein Drogenvortests positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain, fünf Wagenlenker räumten gegenüber den Ordnungshütern den Konsum von Cannabis ein. In allen Fällen müssen die Ergebnisse der nun folgenden Blutuntersuchungen zeigen, ob sich die Verdachtsfälle bestätigen. Die Polizei leitete jeweils Ermittlungsverfahren ein.

Zudem war ein 36-jähriger Rollerfahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell