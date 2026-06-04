Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Schwerer Verkehrsunfall auf der B47

Amperestraße

Bensheim (ots)

Am 04.06.2026 gegen 00:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung B47 Wormser Straße / Amperestraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Lorsch befuhr die B47 von Bensheim kommend in Richtung Lorsch. An der Ampel in der Amperestraße stand der 21-jährige PKW-Fahrer aus Bensheim. Der PKW-Fahrer wollte von der Amperestraße geradeaus auf die A5 in Fahrtrichtung Süden fahren. Nach aktuellem Kenntnisstand kam es dann im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 25.000EUR. Der Motorradfahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die B47 war für die Zeit der Rettungsmaßnahme und der Unfallaufnahme bis 03:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

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