Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizeikontrolle - Zwei Mitfahrerinnen verletzt

Holzminden/Bevern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bevern sind in der Nacht zu Dienstag zwei minderjährige Mitfahrerinnen verletzt worden. Der mutmaßliche Fahrzeugführer flüchtete nach dem Unfall gemeinsam mit einem weiteren Insassen zu Fuß vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine Streifenbesatzung in der Montagnacht (25.05.2026) gegen 23:47 Uhr, einen Pkw in Holzminden auf der Allersheimer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der Fahrzeugführer entzog sich der Kontrolle und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Außerhalb geschlossener Ortschaften wurden Geschwindigkeiten von etwa 160 km/h, im Ortsbereich Bevern von nahezu 180 km/h festgestellt.

Im Bereich der Kreuzung Holzmindener Straße / Forster Straße verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw prallte gegen eine Mauer und wurde anschließend gegen zwei geparkte Fahrzeuge geschleudert.

Der Fahrzeugführer sowie ein weiterer männlicher Insasse flüchteten unmittelbar nach dem Unfall zu Fuß in unbekannte Richtung. Vor Ort konnten zwei minderjährige Mädchen angetroffen werden, die sich als Mitfahrerinnen im verunfallten Fahrzeug befunden hatten. Beide wurden zur weiteren medizinischen Versorgung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Da Verletzungen bei den flüchtigen Personen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde die Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen angefordert.

Die ersten Ermittlungen zum Unfallverursacher führten zu einem 15-jährigen Jugendlichen aus dem Landkreis Höxter.

Gegen den Jugendlichen wurden diverse Verfahren, unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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