Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K26

Aerzen (ots)

Am Freitag, 23.05.2026, gegen 15:27 Uhr, ereignete sich auf der K26 zwischen Grupenhagen und Posteholz ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Gruppe aus vier Motorrädern die K26 aus Richtung Grupenhagen kommend in Fahrtrichtung Posteholz. Ein 19-jähriger Fahrer führte dabei ein Motorrad, auf dem sich zudem eine 18-jährige Sozia befand.

In einer Rechtskurve kam der 19-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der 19-jährige Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die einzige gute Nachricht in diesem Zusammenhang: Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht bei ihr keine Lebensgefahr.

An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die K26 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

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