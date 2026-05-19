Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizeioberrat Marc-Dennis Pülm verlässt das Polizeikommissariat Holzminden

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Holzminden (ots)

POR Marc-Dennis Pülm verlässt nach rund anderthalb Jahren das Polizeikommissariat Holzminden und übernimmt künftig eine neue Aufgabe an der Polizeiakademie Niedersachsen.

Vom 1. November 2024 bis zum 30. April 2026 leitete Pülm das Polizeikommissariat Holzminden. Während dieser Zeit prägte er die Dienststelle insbesondere durch seine fachliche Expertise, seine Führungsqualitäten sowie die enge Zusammenarbeit mit Behörden, Kommunen und den örtlichen Blaulichtorganisationen.

Der erfahrene Polizeiführer blickt auf eine vielseitige Laufbahn innerhalb der Polizei Niedersachsen zurück. Seit seinem Eintritt in den Polizeidienst im Jahr 1999 war Marc-Dennis Pülm unter anderem bei der Bereitschaftspolizei, in verschiedenen Polizeiinspektionen sowie im Stab der Polizeidirektion Göttingen tätig. Darüber hinaus engagierte er sich bereits in der Vergangenheit als Dozent an der Polizeiakademie Niedersachsen und setzte insbesondere im Bereich Virtual Reality und moderne Simulationstrainings wichtige Impulse für die polizeiliche Aus- und Fortbildung.

"Marc-Dennis Pülm hat das Polizeikommissariat Holzminden mit großem Engagement geführt. Besonders seine ausgeprägte Expertise im Einsatzbereich sowie seine Fähigkeit, Menschen und Institutionen zu vernetzen, haben die Zusammenarbeit innerhalb der Polizei sowie mit unseren Partnerbehörden nachhaltig geprägt", erklärt Ltd. PD Matthias Kinzel.

Für seine neue Aufgabe an der Polizeiakademie Niedersachsen wünsche die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden ihm viel Erfolg und persönlich alles Gute.

Die Leitung des Polizeikommissariats Holzminden wird vorübergehend durch den Leiter des Kriminalermittlungsdienstes, EKHK Frank Keller, übernommen.

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