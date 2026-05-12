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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz gesucht

Bodenwerder (ots)

Zwischen Samstagvormittag und dem Nachmittag (09.05.2026) kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Im Hagen" in Bodenwerder zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geparkter roter Fiat mit Hamelner Kennzeichen vermutlich beim Ein oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der hinteren linken Fahrzeugecke beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder die fahrzeugführende Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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