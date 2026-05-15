Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: BMW-Fahrer fährt Fahrradfahrer an - Polizei sucht Zeugen

Holzminden (ots)

Am Montag, dem 11.05.26, kam es gegen 12:05 Uhr in der Nordstraße in Holzminden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und dem Fahrer eines BMW I3, bei welchem leichter Sachschaden entstand. Der Fahrer des BMW entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Fahrradfahrer auf der Straße Rehwiese unterwegs gewesen und habe den Kreuzungsbereich Nordstraße überqueren wollen. Dort sei ihm ein "auberginefarbener" BMW I3 entgegengekommen. Dieser sei dann in den Kreuzungsbereich eingefahren und nach links abgebogen. Der BMW habe dabei das Hinterrad des Fahrrades berührt, wodurch der Fahrradfahrer gestürzt sei. Das Fahrrad wurde dadurch beschädigt.

Der Autofahrer erkundigte sich zunächst noch nach dem Zustand des Radfahrers. Obwohl er angab, lediglich sein Auto zur Seite fahren zu wollen, entfernte er sich anschließend vom Unfallort.

Der Autofahrer wird als männlich mit dunklen Haaren beschrieben. Das Alter wird auf 20-30 Jahre geschätzt.

Die Polizei Holzminden bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem BMW-Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 05531/958-0 zu melden.

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