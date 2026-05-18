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POL-HM: Motorradkontrollen im Bereich Holzminden: Polizei zieht überwiegend positives Fazit

POL-HM: Motorradkontrollen im Bereich Holzminden: Polizei zieht überwiegend positives Fazit
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Holzminden (ots)

Am Sonntag, 17.05.2026, führte die Polizei Holzminden gemeinsam mit Kräften der spezialisierten Kontrollgruppe Krad gezielte Verkehrskontrollen im Landkreis Holzminden durch. Schwerpunkte der Maßnahmen waren die Kontrolle sogenannter "sportlicher Motorradfahrer" zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die Sensibilisierung hinsichtlich möglicher Lärmbelästigungen für Anwohnerinnen und Anwohner.

Bei sonnigem Wetter und warmen Temperaturen herrschte ein mittleres Verkehrsaufkommen. Insgesamt wurden 91 Motorräder sowie zwei Pkw kontrolliert. Begleitet wurden die Maßnahmen zudem von einem Fernsehteam.

Im Verlauf der Kontrollen stellte die Polizei insgesamt 40 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. Zudem fertigten die Einsatzkräfte vier Mängelmeldungen. Bei sechs durchgeführten Schallpegelmessungen ergaben sich keine Beanstandungen.

Darüber hinaus führten die Polizeikräfte zahlreiche präventive Gespräche mit den Verkehrsteilnehmenden. Dabei standen insbesondere verkehrssicheres Verhalten sowie die Rücksichtnahme auf Anwohnerinnen und Anwohner im Fokus.

Die Kontrollen stießen überwiegend auf positive Resonanz bei den kontrollierten Verkehrsteilnehmenden.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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