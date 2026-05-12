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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Frontalzusammenstoß auf der L429 - Zwei Schwerverletzte

Emmerthal (ots)

Am Montag, 11.05.2026, kam es gegen 20:16 Uhr auf der Landesstraße 429 zwischen Thal und Welsede zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26 Jahre alter Fahrzeugführer die L429 aus Thal kommend in Fahrtrichtung Welsede. Dabei überholte er zunächst mehrere Fahrzeuge mit offenbar deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Im weiteren Verlauf geriet der Pkw vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen Fahrzeugführers.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus den Pkw befreit werden. Anschließend wurden sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Bei dem 26-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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