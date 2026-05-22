Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 40 Jahre Polizeichor Hameln - und weiterhin "on Tour"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hameln (ots)

Seit 40 Jahren begeistert der Polizeichor Hameln seine Zuhörerinnen und Zuhörer - auch weit über die Grenzen des Landkreises Hameln-Pyrmont hinaus. In diesem Jahr feiert der Chor sein 40-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass richtete der Polizeichor im April die Delegiertentage des Chorverbands der Deutschen Polizei aus. Zudem wurde ein erfolgreiches Jubiläumskonzert veranstaltet.

170 Delegierte aus ganz Deutschland sowie aus den Niederlanden kamen nach Hameln und erlebten die Gastfreundschaft des Polizeichors. Auch das Jubiläumskonzert in der Münsterkirche war ein voller Erfolg. Gemeinsam mit einem Quartett der Neuen Philharmonie Hamburg und einem Pianisten präsentierte der Chor ein abwechslungsreiches Programm. Außerdem erhielt ein Schüler des Chorleiters Andranik Simonyan die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Polizeichor solistisch aufzutreten. Jakob wurde dafür mit Standing Ovations belohnt.

Nun geht der Polizeichor Hameln erneut "on Tour". Die Konzertreihe entstand im vergangenen Jahr zunächst als spontane Idee und wurde bereits damals erfolgreich umgesetzt. In diesem Jahr gastiert der Chor in den Gemeinden Aerzen und Fischbeck.

Am 13. Juni 2026 findet der erste Teil der Tour statt. Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr in der Marienkirche in Aerzen. Der zweite Teil folgt am 20. Juni 2026 um 16.30 Uhr in der Stiftskirche in Fischbeck. Dieses Konzert wird gemeinsam mit dem Gemischten Chor Bad Eilsen gestaltet.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. Es wird jedoch um Spenden zugunsten der jeweiligen Kirchengemeinden gebeten.

Chorleiter Andranik Simonyan, der in diesem Jahr zugleich sein 20-jähriges Jubiläum beim Polizeichor Hameln feiert, hat erneut ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine Mischung aus modernen, populären und kirchlichen Liedern freuen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell