Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Hitlergruß an Gedenkstätte: Polizei sucht Zeugen

Emmerthal (ots)

Bereits am Sonntag, 10.05.2026, kam es in der Zeit zwischen 15:40 Uhr und 15:50 Uhr im Bereich der Straße oberhalb des Dokumentations- und Lernortes Bückeberg zu einem Vorfall mit mutmaßlich strafbarem Hintergrund.

Der Dokumentations- und Lernort Bückeberg erinnert an die während der Zeit des Nationalsozialismus dort durchgeführten Reichserntedankfeste und dient heute der historisch-politischen Bildungsarbeit.

Nach bisherigen Erkenntnissen positionierten sich zwei Pkw mit heller Lackierung, darunter ein silberfarbener sowie ein beigefarbener Pkw, V-förmig auf der Fahrbahn. Die Spitze des V zeigte dabei in Richtung Hameln.

Zwischen den Fahrzeugen hielten sich insgesamt vier Personen, drei Frauen und ein Mann, auf. Diese sollen zeitgleich den rechten Arm zum sogenannten Hitlergruß erhoben haben. Zudem sollen die Personen jeweils Mobiltelefone in der linken Hand gehalten und mutmaßlich Foto- oder Videoaufnahmen gefertigt haben.

Die Personen wurden auf etwa 25 Jahre geschätzt und sollen Hochdeutsch gesprochen haben. Eine der Frauen wurde als schwarzhaarig beschrieben und habe mehrere Piercings im Gesicht getragen.

Die Polizei Hameln bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

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