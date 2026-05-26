Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrskontrolle: Fahrer ohne Fahrerlaubnis mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Hameln (ots)

In der Nacht zu Freitag (22.05.2026) kontrollierte die Polizei gegen 02:00 Uhr in der Stüvestraße in Hameln einen Seat Ibiza mit entwendeten Kennzeichen. Der 50 Jahre alte Fahrer aus Bad Pyrmont war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Während der Kontrolle flüchtete der bislang unbekannte Beifahrer zu Fuß. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Ermittlungen ergaben, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zuvor von einem Fahrschulfahrzeug in Hameln entwendet worden waren. Der kontrollierte Seat war zudem außer Betrieb gesetzt und nicht zugelassen.

Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte unter anderem Handschuhe, Schraubendreher und weiteres mutmaßliches Einbruchwerkzeug. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

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