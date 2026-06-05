Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbruch in Bar/Täter flüchtet ohne Beute

Lampertheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (05.06.), gegen 3.30 Uhr, brach ein Unbekannter über ein Fenster in eine Bar in der Ernst-Ludwig-Straße ein. Offenbar hatte es der ungebetene Besucher auf den Inhalt von Spielautomaten abgesehen. Der Kriminelle brach sein Vorhaben allerdings ab und flüchtete anschließend ohne Beute vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 bei der Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) zu melden.

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