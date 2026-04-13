Feuerwehren des Landkreises Ravensburg

LRA-Ravensburg: Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Wangen-Schomburg Dietmar Pfleghar wird nach 45 Dienstjahren zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Wangen

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Wangen im Allgäu (ots)

Am 28.03.2026 versammelten sich die Mitglieder der Feuerwehrabteilung Schomburg in Primisweiler, zur alljährlichen Jahreshauptversammlung. Nach der Begrüßung der Gäste und Teilnehmer, berichtete Abteilungskommandant Kai Weindorf über das zurückliegende Einsatzjahr der Wehr. Als erfreuliche Entwicklung bezeichnete Weindorf, dass die Mannschaftsstärke von 38 auf 40 Mitglieder angestiegen sei. Obgleich es leider später noch zur Verabschiedung eines wirklich verdienten und langjährigen Mitgliedes komme. Das Einsatzjahr an sich, sei ein eher entspanntes und ruhiges Jahr, im Vergleich zu den Vorjahren, gewesen. Die Feuerwehrabteilung Schomburg ist in 2025 zu insgesamt 13 Einsätzen ausgerückt. Darunter waren fünf technische Hilfeleistungen, vier wetterbedingte Einsätze, drei Brandeinsätze und eine Alarmierung durch eine automatische Brandmeldeanlage, die sich jedoch als Täuschungsalarm herausstellte. In Summe wurden von den ehrenamtlichen Kräften 267 Einsatzstunden geleistet, die durch weitere Stunden der Übung und Ausbildung noch ergänzt wurden. Bei 12 Regelproben und einer Sonderprobe wurde das vorhandene Wissen vertieft und weiter ausgebaut. Diese regelmäßigen Übungen seien die Grundlage dafür, dass im Einsatzfall jeder Handgriff sitzt und eine Feuerwehr als professionelles Team optimal und effektiv zusammenarbeiten kann. In Schomburg kamen so stattliche 444 geleistete Übungsstunden zusammen, die mit den Einsatzstunden in Summe dann 711 ehrenamtliche Stunden ergeben. Weitere Aktivitäten, wie Sitzungen, Übungsvorbereitung oder Aus- und Fortbildungslehrgängen, sind hierbei allerdings noch nicht berücksichtig. An solchen Lehrgängen, auf Kreis- und Landesebene, nahmen im vergangenen Jahr sieben Kameraden teil. So wurden zwei Atemschutzgeräteträger, drei Truppführer und zwei Gruppenführer ausgebildet. Auch in der Jugendabteilung zeigt sich eine erfreuliche Tendenz, denn die Mitgliederzahl stieg von drei auf sieben Jugendliche, in der Jugendfeuerwehr. Abteilungskommandant Weindorf danke den hoch engagierten Mitgliedern der Feuerwehrabteilung Schomburg ausdrücklich, für zahlreiche Stunden, die mit viel Freund und Elan erbracht wurden. Im weiteren Verlauf berichtete Schriftführer Dominik Ahr über die weiteren Ereignisse, die das dienstliche Engagement flankiert hatten. Zum Zweck der Kameradschaftsstärkung wurde ein Feuerwehrausflug und ein Grillfest durchgeführt. Als echte Bereicherung für das Dorfleben, bezeichnete Ortsvorsteher Roland Gaus die alljährliche Bewirtung im Feuerwehrgerätehaus, im Rahmen des "Fasnetsumzugs", in Haslach. Die gute und gelebte Kameradschaft sei echtes Teambuilding und somit ein wichtiger Baustein für eine gut funktionierende Feuerwehr. In Ihrer Funktion als Kassier der Kameradschaftskasse, stellte Ramona Engstler den Kassenbericht vor. Sie berichtete von einem Kassenjahr, geprägt von vielfältigen Aktivitäten. Die Kassenprüfer bescheinigten im Anschluss eine sorgfältige und absolut korrekte Kassenführung und empfahlen die entsprechende Entlastung, die von der Versammlung auch einstimmig vorgenommen wurde. Beim Tagesordnungspunkt Beförderungen konnten zwei neue Löschmeister ernannt werden. Nach erfolgreich bestandener Gruppenführerausbildung, wurden Matthias Schupp und Peter Weindorf vom Hautfeuerwehrmann in den Rang eines Löschmeisters erhoben. Für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Christoph Altherr mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Bronze geehrt. Die Verabschiedung eines überaus verdienten Feuerwehrmannes, aus dem aktiven Feuerwehrdienst, war einer der letzten Punkte auf der Tagesordnung. Dietmar Pfleghar blickt auf 45 Jahre Dienstzeit für die Allgemeinheit zurück. Ein ehrenamtliches Engagement, das geprägt war von außergewöhnlicher Einsatzbereitschaft und großem Verantwortungsbewusstsein. Nach seinem Eintritt 1985 absolvierte er zahlreiche Ausbildungen und ab 2017 bekleidete er das Amt des stellvertretenden Abteilungskommandanten der Feuerwehrabteilung Schomburg, für 20 Jahre. Dietmar Pfleghar bleibt der Feuerwehrfamilie jedoch als Mitglied in der Altersabteilung erhalten. Für seine langjährige und verdienstvolle Mitgliedschaft, wird er zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wangen im Allgäu ernannt. Stadtbrandmeister Christoph Bock schloss sich gerne den Dankesworten an Dietmar Pfleghar an und lobte ihn gleichermaßen, als mustergültiges Vorbild, für die jüngeren Kameraden. Er gab zudem einen Ausblick auf das laufende Jahr und anstehende Termine, Veranstaltungen und Beschaffungen, verbunden mit dem Dank für die Bereitschaft aller Mitglieder, sich zum Wohl der Bürger, in der Feuerwehr zu engagieren. Zum Schluss der Hautversammlung bedanke sich Abteilungskommandant Kai Weindorf nochmals bei der gesamten Mannschaft und betonte seinen Stolz, auf die so hoch motivierte und kameradschaftliche Truppe in Schomburg. Ebenso ging ein großes Dankeschön an seinen Stellvertreter Matthias Moosmann und die weiteren Funktionsträger in der Feuerwehr, an die Feuerwehrführung in Wangen und natürlich an die Stadtverwaltung, für die stets angenehme und sehr gute Zusammenarbeit. Der stellvertretende Abteilungskommandant Matthias Moosmann hatte dann traditionell den letzten Redebeitrag des Abends, in dem er besonders Kai Weindorf, auch im Namen der Mannschaft, für seine Tätigkeit in diesem Amt dankte.(Pressestelle-FFWangen/arei-28.03.2026)

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