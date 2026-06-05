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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrollen im Rahmen "Sichere Innenstadt"
Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen, mit Unterstützung von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Mittwoch (3.6.) von 11 bis 16 Uhr umfangreiche Personenkontrollen im Herrngarten sowie im umliegenden Bereich durch.

Gegen 12 Uhr fiel den Beamten ein 33-jähriger Mann auf, den sie einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Durchsuchung fanden sie unter anderem mehrere Cracksteine sowie Tabletten verschreibungspflichtiger, starker Schmerzmittel. Aufgrund der Umstände erhärtete sich der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Der 33-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht, wo Anzeige erstattet wurde.

Darüber hinaus stellten die Gesetzeshüter im Rahmen der Maßnahmen weitere Straftaten fest, unter anderem wegen Verstößen gegen das Aufenthalts- sowie das Betäubungsmittelgesetz. In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zudem muss sich ein 27-Jähriger nach seiner vorläufigen Festnahme in einem Verfahren wegen des versuchten tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Nach aktuellem Kenntnisstand warf der Mann gegen 13.40 Uhr ein Feuerzeug in Richtung der kontrollierenden Polizeikräfte. Der Gegenstand verfehlte die Einsatzkräfte jedoch, weshalb niemand verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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