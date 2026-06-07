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Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Erbach (ots)

Am Sonntagmittag (07.06.) kam es zwischen 13:15 Uhr und 14:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Graf-Franz-Straße vor dem Sportpark in Erbach. Das in dieser Zeit in einer Parklücke abgestellte Fahrzeug der 49-jährigen Halterin aus Oberzent wurde auf der Beifahrerseite beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass die Verursacherin / der Verursacher das Fahrzeug beim Rangieren aus der eigenen Parklücke touchierte.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 2.500,- EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und des/der flüchtigen Fahrzeugführer(s)/in unter 06062 / 953-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
POK Ihrig
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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