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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle erbeuten Fleischwaren
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Freitagmorgen (5.6.) einen Warenautomaten in der Rheinstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die Kriminellen gegen 4.30 Uhr zu dem Automaten und brachen diesen gewaltsam auf. Im Anschluss nahmen sie die enthaltene Fleischware im Wert von mehreren Hundert Euro heraus und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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