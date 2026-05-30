PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorradfahrer in Bleialf

Bleialf (ots)

Am Samstag, den 30.05.2026, kam es gegen 10:30 Uhr vor der Raiffeisenbank in Bleialf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Fraktur des Handgelenks. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung und Untersuchung in das Krankenhaus Prüm verbracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 02:58

    POL-PDWIL: Nachtragsmeldung zum Vermissten Siegfried Sorg- Person aufgefunden

    Bernkastel-Kues (ots) - Bezüglich der Pressemeldung vom 26.05.2026 Uhr, 23:03 Uhr meldet die Polizei Bernkastel-Kues nun, dass Herr Sorg nach einem Hinweis eines aufmerksamen Anwohners aufgefunden wurde. Der Vermisste befand sich verletzt in hilfloser Lage im Bereich des "Kueser Werth" in unwegsamem Gelände. Die Bergung erfolgte durch Kräfte der Feuerwehr Kues, die ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 15:37

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinbus - acht Personen verletzt

    Ließem/Rittersdorf (ots) - Am Mittwoch, den 27.05.2026, kam es gegen 14:20 Uhr auf der K 74 zwischen Ließem und Rittersdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinbus. Hierbei geriet nach jetzigem Ermittlungsstand der Kleinbus, in dem sich neben dem Fahrer noch sechs Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren befanden, in den Gegenverkehr und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren