POL-PDWIL: Nachtragsmeldung zum Vermissten Siegfried Sorg- Person aufgefunden

Ließem/Rittersdorf (ots) - Am Mittwoch, den 27.05.2026, kam es gegen 14:20 Uhr auf der K 74 zwischen Ließem und Rittersdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinbus. Hierbei geriet nach jetzigem Ermittlungsstand der Kleinbus, in dem sich neben dem Fahrer noch sechs Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren befanden, in den Gegenverkehr und ...

mehr