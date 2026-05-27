POL-PDWIL: Lkw stößt gegen Hauswand - Fahrer flüchtet

Zell, B 53 (ots) - Am Dienstag, dem 26.05.2026 ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 22-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Cochem-Zell wurde dabei leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich an der neu eingerichteten Baustelle auf der B 53 von Zell in Fahrtrichtung Bullay. Der PKW stand in der wartenden Schlange an der dortigen Lichtzeichenanlage. Der Motorradfahrer ...

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