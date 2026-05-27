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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Lkw stößt gegen Hauswand - Fahrer flüchtet

Enkirch (ots)

Am 26.05.26 konnte nach Hinweis eines Zeugen eine Verkehrsunfallflucht in Enkirch, Zum Herrenberg geklärt werden. Ein polnischer Lkw war gegen 15.20 Uhr auf der verengten Fahrbahn gegen eine Hauswand gestoßen und hatte hierbei einen Sachschaden verursacht. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und konnte kurz darauf im Gewerbegebiet Mont Royal kontrolliert werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Traben-Trarbach

Telefon: 06541-6270
pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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