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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Zell, B 53 (ots)

Am Dienstag, dem 26.05.2026 ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 22-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Cochem-Zell wurde dabei leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich an der neu eingerichteten Baustelle auf der B 53 von Zell in Fahrtrichtung Bullay. Der PKW stand in der wartenden Schlange an der dortigen Lichtzeichenanlage. Der Motorradfahrer fuhr an der Schlange der wartenden Fahrzeuge vorbei. Der PKW-Fahrer wollte sein Fahrzeug wenden, um wieder in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. Genau in diesem Moment fuhr der Motorradfahrer auf gleicher Höhe und es kam zur Kollision.

Das Motorrad kam auf dem Dach des PKW zum Liegen. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Verkehr konnte weiterhin "noch eingeschränkter" fließen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-9867-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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