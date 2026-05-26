PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Weidezaungerätes

Neroth (ots)

Am Montag, den 25.05.2026 zwischen 11:00 - 23:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Weidezaungerät samt Batteriespeicher von einer Schafweide. Das Weidezaungerät befand sich in Sichtweite zur K33 zwischen den Ortschaften Neroth und Gees.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650

Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 14:27

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

    Brück (ots) - Am Montagmittag, 25.05.2026, kam es gegen 12:30 Uhr auf der B 421 zwischen den Ortschaften Boxberg und Dreis-Brück zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und dem Fahrer eines Transporters. Hierbei wollte der Fahrradfahrer an der Einmündung der K 59, Gemarkung Brück, nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen, als er den herannahenden Transporter übersah, sodass es zum Zusammenstoß der ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 13:48

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 24.05.2026, 16:20 Uhr bis 21:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Parkhaus eines Mehrfamilienhauses in der Krichstraße in Wittlich. Hier kollidierte er beim Ein- oder Ausparken mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Ford und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 13:47

    POL-PDWIL: drei Verkehrsunfälle mit Personenschaden

    Willwerscheid, Großlittgen und Bettenfeld (ots) - Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden von Motorradfahrern ereigneten sich am 24.05.2026 im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich. Am 24.05.2026 gegen 12:25 Uhr befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit seiner 58-jährgen Soziusfahrerin die Kreisstraße 26 von Willwerscheid in Richtung Diefenbach. Hier kam er aufgrund eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren