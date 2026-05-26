Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Weidezaungerätes

Neroth (ots)

Am Montag, den 25.05.2026 zwischen 11:00 - 23:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Weidezaungerät samt Batteriespeicher von einer Schafweide. Das Weidezaungerät befand sich in Sichtweite zur K33 zwischen den Ortschaften Neroth und Gees.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

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