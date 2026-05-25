Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Brück (ots)

Am Montagmittag, 25.05.2026, kam es gegen 12:30 Uhr auf der B 421 zwischen den Ortschaften Boxberg und Dreis-Brück zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und dem Fahrer eines Transporters. Hierbei wollte der Fahrradfahrer an der Einmündung der K 59, Gemarkung Brück, nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen, als er den herannahenden Transporter übersah, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Fahrradfahrer wurde anschließend mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschäden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell