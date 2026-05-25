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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: drei Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Willwerscheid, Großlittgen und Bettenfeld (ots)

Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden von Motorradfahrern ereigneten sich am 24.05.2026 im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich.

Am 24.05.2026 gegen 12:25 Uhr befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit seiner 58-jährgen Soziusfahrerin die Kreisstraße 26 von Willwerscheid in Richtung Diefenbach. Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve zu Fall und rutschte in den gegenüberliegenden Straßengraben. Sowohl der Fahrer, als auch seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Am 24.05.2026 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen die Kreisstraße 11 zwischen Eisenschmitt und Bettenfeld. Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Auch am 25.05.2026 ereignete sich bereits ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Gegen 08:45 Uhr befuhr ein 41-jähriger Motorradfahrer aus der VG Daun die Kreisstraße 34 zwischen Großlittgen und Himmerod. Hier kollidierte er mit einem querenden Reh, so dass der Motorradfahrer zu Boden stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Reh lief nach der Kollision weiter.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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