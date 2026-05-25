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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erneuter versuchter Diebstahl

Wittlich (ots)

Die Polizeiinspektion Wittlich berichtete bereits am 24.05.2026 von einem versuchten Diebstahl.

Am 23.05.2026 gegen 15:10 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in die Seniorenresidenz in der Arnold-Janssen-Straße in Wittlich. Hier betrat er durch die nicht verschlossene Türe eine kleine Wohnung und begab sich in das Schlafzimmer. Durch die Wohnungseigentümer wurde er entdeckt und angesprochen, woraufhin er sich mit der Aussage, er habe sich in der Türe geirrt, entfernte. Im Anschluss mussten die Wohnungsinhaber feststellen, dass die Kommode durchsucht worden war. Glücklicherweise wurde nichts entwendet. Der bisher unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben. ca. 170 cm, schlank, 25-35 Jahre, Stoppelbart, buschige, dunkle Augenbrauen, dunkle Kleidung, dunkle Basecap Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Nun ereignete sich am 24.05.2026 zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr eine vergleichbare Tat. Auch hier betrat ein bisher unbekannter Täter die Seniorenresidenz und begab sich in ein offenstehendes Zimmer, wo er den Schrank und die Kommode offenbar nach Wertgegenständen durchsuchte. Angaben zur etwaigen Schadenshöhe konnten hier bisher keine gemacht werden.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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