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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Bleckhausen (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 17:30 Uhr auf der L27 zwischen Bleckhausen und Schutz im dortigen Serpentinenbereich zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die Fahrerin eines PKW die L27 von Bleckhausen kommend in Richtung Schutz, als ihr in einer scharfen Kurve ein entgegenkommender silberner Mercedes älteren Baujahres auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Anschließend entfernte sich der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs unerlaubt von der Unfallstelle. Das flüchtige Fahrzeug müsste insbesondere an der Fahrzeugfront im vorderen rechten Bereich beschädigt sein. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - Glatze
   - ca. 176 cm groß
   - tätowiert

Auf dem Beifahrersitz soll sich eine Frau mit langen blonden Haaren sowie einem Lippenpiercing befunden haben. Zeugen des Verkehrsunfalls, sowie auch andere, die anhand der Personenbeschreibung oder dem Fahrzeug Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.

Rückfragen bitte an:

-------------------------------------------------------------
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de

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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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