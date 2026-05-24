POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der L50

Lösnich (ots) - In der Nacht von Samstag, 23.05.2024 auf Sonntag, 24.05.2026, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues von einem PKW-Diebstahl in Kenntnis gesetzt. Ein Taxifahrer hielt an einer Anschrift in der Hauptstraße in Lösnich und verließ kurzzeitig seinen Wagen. Dies nutzte der unbekannte Täter und entwendete das Taxi, in dem sich noch der Schlüssel befand. Letztlich konnte das Fahrzeug im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wenige hundert Meter vom ...

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