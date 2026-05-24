POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrt
Bernkastel-Kues (ots)
Am Sonntag, den 24.05.2026, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 02:00 Uhr einen PKW in Bernkastel-Kues. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Polizisten einen Alkoholgeruch im Fahrzeug. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von über 3 Promille. Diesem wurde aufgrund dessen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.
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