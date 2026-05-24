POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrt

Wittlich (ots) - Am 23.05.2026 gegen 15:10 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in die Seniorenresidenz in der Arnold-Janssen-Straße in Wittlich. Hier betrat er durch die nicht verschlossene Türe eine kleine Wohnung und begab sich in das Schlafzimmer. Durch die Wohnungseigentümer wurde er entdeckt und angesprochen, woraufhin er sich mit der Aussage, er habe sich in der Türe geirrt, entfernte. Im Anschluss mussten die Wohnungsinhaber feststellen, dass die Kommode ...

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